Perkuat Tata Kelola, Kemenimipas Sosialisasikan Kebijakan & Inovasi STAR ASET BMN
jpnn.com, JAKARTA - Biro BMN Kemenimipas melaksanakan penguatan dan sosialisasi kebijakan tata kelola BMN sekaligus pengenalan inovasi STAR ASET BMN di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, Kamis (22/10).
Digagas Lukman Agung Widodo selaku reformer dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II, inisiatif tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola Barang Milik Negara (BMN) melalui penguatan kebijakan, peningkatan kepatuhan pengelolaan aset, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.
Kepala Bagian Penatausahaan BMN Biro BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Lukman Agung Widodo mengatakan
“Para peserta mendapatkan penguatan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan,” ujar Lukman.
Lukman menekankan tata kelola BMN tidak semata-mata berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan aset.
“Namun, juga mencakup keseluruhan siklus pengelolaan aset negara, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, hingga penghapusan,” kata dia.
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif, standar pelaksanaan yang jelas, serta sinergi antara pengelola BMN dan pengelola keuangan.
Keselarasan tersebut menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas data, memperkuat pengendalian internal, meminimalkan risiko ketidaktertiban pengelolaan aset, dan mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Biro BMN Kemenimipas melaksanakan penguatan dan sosialisasi kebijakan tata kelola BMN sekaligus pengenalan inovasi STAR ASET BMN
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Peringati HUT Ke-62, Golkar Diingatkan Perkuat Inovasi & Doktrin Kekaryaan
- Brigjen I Made Agus Prasatya Konsisten Hadirkan Inovasi dan Pelayanan Masyarakat
- Pegadaian Luncurkan Inovasi, Nasabah Bisa Cetak Emas Batangan Instan Lewat Aplikasi Tring
- Perkuat Transparansi Publik, Kemenimipas Sukses Raih 4 Penghargaan AHI 2026
- Pizza Hut Masuki Babak Baru, Inovasi Bakal Makin Digenjot
- Siap-Siap Upgrade! iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max Bisa Di-Pre-Order di Shopee