Perkuat Tata Kelola Organisasi, Kemenimipas Melakukan Rotasi Jabatan

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta Pejabat Fungsional Ahli Utama di Auditorium Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Tangerang, Rabu (28/10).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan para pejabat di lingkungan Kemenimipas.

Adapun kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penyegaran manajemen organisasi melalui rotasi dan pengangkatan pejabat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan efektivitas tugas.

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147/TPA serta Nomor 31 dan 36/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama melalui Perpindahan dari Jabatan Lain di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Agus dalam amanatnya menekankan setiap jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta senantiasa berlandaskan integritas dan profesionalisme.

“Semoga saudara-saudara senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam menjalankan tugas tersebut,” ujar Menteri Agus.

Adapun pejabat yang dilantik dalam kesempatan tersebut antara lain Yuldi Yusman sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan; Asep Kurnia sebagai Analis Keimigrasian Ahli Utama; serta Mochamad Akbar Hadi Prabowo, sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama di lingkungan Kemenimipas. Selain ketiga pejabat tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-447.SA.03.03 Tahun 2026, sebanyak 28 pejabat lainnya turut dilantik untuk mengisi berbagai posisi pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kemenimipas.

Agus menuturkan melalui penyegaran manajemen ini, Kemenimipas berupaya memperkuat koordinasi antarsatuan kerja, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas.