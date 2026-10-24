Perkuat Transformasi, BTN Perluas Akses Hunian dan Akselerasi Layanan Digital

jpnn.com, BANDUNG - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus mentransformasi bisnis untuk menjadi mitra keuangan keluarga Indonesia.

Oleh karena itu BTN tidak hanya berfokus pada pembiayaan kepemilikan rumah atau mortgage bank.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan perseroan juga mengembangkan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan nasabah pada berbagai tahap kehidupan.

"Transformasi ini kami jalankan dengan tetap mempertahankan mandat BTN dalam mendukung pembiayaan perumahan nasional, sembari memperluas layanan ke berbagai produk dan kebutuhan finansial keluarga Indonesia," ujar Nixon dalam FGD bertajuk Transformasi BTN, Membangun Sinergi Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan di Bandung, Jawa Barat, Jumat (23/10).

Selama 76 tahun melayani masyarakat, BTN konsisten memperluas akses kepemilikan rumah, termasuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.

Hingga September 2026, total KPR yang telah disalurkan BTN mencapai Rp552 triliun. Pangsa pasar BTN di sektor pembiayaan perumahan tercatat sebesar 39 persen pada Juni 2026.

Sementara itu, pangsa pasar KPR subsidi mencapai 69 persen pada September 2026.

Di sektor digital, BTN mengembangkan platform digital yang mengintegrasikan layanan keuangan dan kebutuhan gaya hidup nasabah.