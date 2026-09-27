Perkuat Transparansi Kripto, OKX Catat Rasio Cadangan Aset Utama di Atas 100 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Platform bursa kripto global OKX mencatatkan kepemilikan aset utama senilai 27,4 miliar dolar AS dengan rasio cadangan minimal 100 persen per 8 September 2026.

Hal tersebut didukung oleh penguatan sistem proteksi berbasis kecerdasan buatan (AI) bernama OKX Protect.

OKX secara resmi menerbitkan laporan Proof of Reserves (PoR) bulanan ke-47 yang memverifikasi bahwa delapan aset utama pelanggan—termasuk BTC, ETH, USDT, USDC, XRP, DOGE, SOL, dan OKB—berada dalam rasio cadangan 100 persen atau lebih.

Pendekatan transparansi berkelanjutan ini dikombinasikan dengan pembaruan pada kerangka perlindungan menyeluruh mereka, OKX Protect.

Rilisan dokumen PoR terbaru ini menandai konsistensi OKX selama 47 bulan berturut-turut dalam memublikasikan jaminan dana simpanan konsumen ke publik.

Melalui audit berbasis Merkle Tree ini, para pengguna platform dapat memverifikasi secara mandiri bahwa seluruh aset mereka didukung penuh oleh cadangan dana yang siap ditarik kapan saja.

Growth Manager OKX Wallet, Ferry, menegaskan bahwa pemeliharaan kepercayaan industri tidak bisa sekadar mengandalkan janji verbal, melainkan harus dibuktikan lewat transparansi faktual.

"Kepercayaan perlu didukung oleh transparansi yang dapat diverifikasi dan perlindungan yang terus berkembang. Melalui laporan bulanan PoR dan inisiatif OKX Protect, kami berkomitmen memberikan visibilitas yang lebih jelas sekaligus membangun lapisan keamanan siber yang adaptif terhadap ancaman baru," ujar Ferry.