jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meraih dua penghargaan dalam ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2026 yang diselenggarakan National Center for Corporate Reporting (NCCR) di Yogyakarta, Jumat (27/11).

Penghargaan tersebut diberikan atas penyusunan Laporan Keberlanjutan 2025 yang dinilai secara independen oleh dewan juri.

Dalam ajang tersebut, PNM memperoleh Gold Rating 2025 dan Commendation for First Year Participation.

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Pencapaian ini menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen perusahaan dalam menyampaikan kinerja keberlanjutan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Laporan Keberlanjutan 2025 PNM juga memuat capaian program pemberdayaan pengusaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).

Hingga akhir 2025, program tersebut telah menjangkau lebih dari 13 juta pengusaha ultra mikro di berbagai wilayah Indonesia.

Selain pembiayaan, PNM juga mencatat sekitar 1,8 juta pengusaha ultra mikro telah mengakses materi literasi keuangan yang disediakan perusahaan.

Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya PNM dalam meningkatkan kapasitas dan pengetahuan keuangan para pelaku usaha ultra mikro.