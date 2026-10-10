Perkuat Transparansi Publik, Kemenimipas Sukses Raih 4 Penghargaan AHI 2026

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) sukses menyabet penghargaan dalam berbagai kategori dalam Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2026, di Balai Tawangarum Surakarta, Kamis (8/10).

Penghargaan tersebut di antaranya Kategori Pelayanan Informasi Publik Terinovatif subkategori Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik (Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam Angka) meraih GOLD WINNER.

Adapun Kategori Kanal Digital Sub kategori Media Sosial Instagram, Kategori Kanal Digital Sub kategori Website, dan Kategori Program Kehumasan Pemerintah Sub kategori Kementerian (Imigrasi dan Pemasyarakatan in Action Route) mendapatkan predikat BRONZE WINNER.

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AHI 2026 yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia merupakan ajang yang mengukur kinerja kehumasan korporasi, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Bertajuk Membangun Transparansi, Menguatkan Kepercayaan Publik, AHI 2026 menjadi ruang apresiasi sekaligus evaluasi terhadap upaya institusi dan lembaga dalam membangun komunikasi publik yang transparan, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenimipas Asep Kurnia dalam acara penghargaan secara langsung menyampaikan komitmen untuk terus berupaya memperkuat transparansi publik demi memberikan pelayan prima kepada masyarakat.

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”Alhamdulillah. Semoga kami bisa terus meningkatkan kinerja, untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ujar Sekjen Asep Kurnia.

Founder dan CEO Humas Indonesia Asmono Wikan menyampaikan apresiasi kepada Kemenimipas atas keberhasilannya dalam menjamin transparansi publik demi kepentingan masyarakat.