JPNN.com » Ekonomi » UMKM » Perkuat UMKM, OVO Finansial dan Grab Salurkan Pendanaan Rp 6 Triliun

Perkuat UMKM, OVO Finansial dan Grab Salurkan Pendanaan Rp 6 Triliun

Perkuat UMKM, OVO Finansial dan Grab Salurkan Pendanaan Rp 6 Triliun
Mitra grab yang mendapat pendanaan untuk modal usaha. Foto: OVO

jpnn.com, JAKARTA - PT Indonusa Bara Sejahtera (OVO Finansial) bersama PT Grab Teknologi Indonesia (Grab) telah menyalurkan pendanaan sebesar Rp 6 triliun kepada lebih dari 445.000 Mitra UMKM dan Mitra Pengemudi di seluruh Indonesia.

Program GrabModal ini menjadi salah satu solusi inklusi keuangan digital yang mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sejak diluncurkan pada 2023, GrabModal dirancang khusus untuk membantu Mitra Grab dalam mengembangkan bisnis dan memenuhi kebutuhan harian.

Program ini tidak hanya mendorong pertumbuhan usaha, tetapi juga memberikan peluang pendapatan bagi masyarakat, dengan 30 persen pendanaan disalurkan ke wilayah luar Pulau Jawa.

Momentum Hari UMKM Nasional pada 12 Agustus menjadi waktu tepat untuk menyoroti peran strategis UMKM dalam perekonomian.

Salah satu contoh sukses adalah Ziaulhaq, mantan karyawan pembiayaan yang memulai usaha Nasi Kuning di Lombok dan berhasil meningkatkan omzet hingga 50 persen berkat dukungan GrabModal.

“Program GrabModal ini bukan cuma membantu saya secara finansial, tapi juga memberi saya rasa tenang untuk bisa fokus mengembangkan usaha. Proses pengajuan, persyaratan, hingga pencairan semuanya serba cepat dan simpel,” ujar Ziaulhaq.

Selain itu, Robertus dari Labuan Bajo memanfaatkan program ini untuk memperluas usaha Warung AA, mulai dari renovasi hingga merekrut karyawan baru.

OVO Finansial dan Grab salurkan Rp 6 triliun dukung 445 ribu UMKM dan mitra pengemudi Indonesia.

