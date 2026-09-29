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Perlawanan Tidak Pernah Padam, Tenholes Akhirnya Rilis Album Satya

Perlawanan Tidak Pernah Padam, Tenholes Akhirnya Rilis Album Satya
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Tenholes saat tampil di Graha Mitra, Jakarta pada 29 Agustus 2026. Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Band punk rock asal Jakarta Timur, Tenholes, akhirnya merilis album terbaru yang bertitel Satya.

Album tersebut merangkum perjalanan tentang keluarga, janji, cinta, kehilangan, kegelisahan, kehidupan kelas pekerja, perlawanan, hingga penerimaan.

Tenholes menyusun 8 lagu dalam Satya sebagai satu perjalanan hidup, dari seorang anak yang mulai mengenal dunia hingga seorang manusia yang belajar memahami arti tanggung jawab, kehilangan dan kemanusiaan.

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"Satya itu tentang janji, api yang kita jaga, dan perlawanan yang tidak pernah padam,” ungkap Ukien Skins, vokalis Tenholes.

Melalui album tersebut, Tenholes tidak menghadirkan gambaran laki-laki sebagai sosok yang selalu kuat dan memiliki semua jawaban.

Satya justru berbicara tentang manusia yang bisa takut, gagal, kehilangan, marah, mempertanyakan hidup, namun tetap memilih untuk berdiri dan melanjutkan perjalanan.

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Sudut Kota menjadi pintu masuk menuju dunia Satya, menggambarkan masa ketika seorang anak mulai mengenal kerasnya kehidupan melalui jalanan, persahabatan, kesepian, konflik, cinta dan berbagai persoalan kota.

Lagu tersebut menjadi satu-satunya track dengan kredit lirik CPX, Juanda, Reno Farid, dan Ukien Skins.

Band punk rock asal Jakarta Timur, Tenholes, akhirnya merilis album terbaru yang bertitel Satya.

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