Perlengkapan Olahraga Nike Kini Hadir di Plaza Senayan
jpnn.com, JAKARTA - MAP Active resmi menghadirkan Nike Indonesia di kawasan Senayan, melalui pembukaan Nike Store Plaza Senayan.
Kehadiran toko tersebut menjadi destinasi terbaru bagi atlet maupun masyarakat, yang ingin memenuhi kebutuhan olahraga sekaligus menjalani gaya hidup aktif.
Nike Store Plaza Senayan dirancang untuk menghadirkan pengalaman ritel yang memadukan inovasi produk, inspirasi, dan komunitas dalam satu tempat.
Mengusung tema "Don't Lose Your Cool", pembukaan Nike Store tersebut turut merayakan semangat setiap atlet untuk tetap percaya diri, fokus, dan autentik dalam menjalani setiap perjalanan.
Nike Store Plaza Senayan juga dirancang sebagai salah satu konsep ritel Nike yang paling komprehensif di Indonesia.
Berbagai produk dan pengalaman dihadirkan untuk menunjang kebutuhan olahraga maupun gaya hidup aktif masyarakat.
Setidaknya terdapat tiga kategori utama yang menjadi fokus, yakni Running, Training, dan Sportswear.
Tidak hanya menawarkan produk, Nike Store Plaza Senayan juga menghadirkan pengalaman yang lebih profesional dengan membawa semangat olahraga yang menjadi bagian dari identitas Nike.
MAP Active resmi menghadirkan Nike Indonesia di kawasan Senayan melalui pembukaan Nike Store Plaza Senayan, Kamis (20/8)
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