Perlinsos Digital Diperluas ke 42 Daerah, Lombok Masuk Tahap Uji Coba
jpnn.com, LOMBOK - Pemerintah memperluas implementasi uji coba Perlinsos Digital ke 42 kabupaten/kota, termasuk wilayah Lombok.
Langkah tersebut diawali dengan audiensi antara Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), dan Wali Kota Mataram sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program.
Perluasan uji coba dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan tahap awal Perlinsos Digital di Kabupaten Banyuwangi. Hasil pembelajaran dari daerah perintis menjadi dasar penyempurnaan implementasi di wilayah baru.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB, Cahyono, mengatakan transformasi digital pada layanan bantuan sosial tidak hanya bertujuan memanfaatkan teknologi, tetapi juga menyederhanakan tata kelola pelayanan publik agar lebih transparan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurut Cahyono, digitalisasi bantuan sosial diharapkan mampu mengurangi ketidaktepatan penyaluran bantuan yang saat ini masih mencapai sekitar 45 persen.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah memanfaatkan Digital Public Infrastructure dengan mengintegrasikan data dari delapan kementerian dan lembaga guna memastikan penerima bantuan lebih tepat sasaran.
Dia menjelaskan, Lombok menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam perluasan uji coba Perlinsos Digital bersama 42 kabupaten/kota lainnya.
Program tersebut ditargetkan dapat menjangkau lebih dari 30 juta penduduk pada tahap implementasi berikutnya.
Pemerintah memperluas uji coba Perlinsos Digital ke 42 daerah, termasuk Lombok, guna meningkatkan akurasi bansos.
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