Perluas Akses Air Bersih, PT AOC Bangun Sumur Bor di 7 Desa OKU
jpnn.com, JAKARTA - PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) kembali menunjukkan komitmen kuatnya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan merealisasikan pembangunan sumur bor di tujuh desa binaan di Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).
Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) ini merupakan kelanjutan dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan yang telah sukses dijalankan sebelumnya.
Pembangunan sumur bor ini secara langsung bertujuan memperluas akses air bersih bagi warga.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial kami untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap air bersih," kata Supervisor External PT AOC, Sutisna, Rabu (19/11).
Suasana hangat dan penuh syukur mewarnai momen penyerahan fasilitas sumur bor oleh tim CSR PT AOC kepada para kepala desa penerima manfaat, di antaranya Desa Gunung Meraksa, Lunggaian, Bandar Agung, Sumber Bahagia, Merbau, dan Air Wall.
Sutisna mengungkapkan, penyediaan air bersih merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan yang mendasar.
"Upaya ini juga menjadi langkah pencegahan stunting di desa binaan, selaras dengan fokus pemerintah dalam peningkatan layanan kesehatan tahun ini,” jelas Sutisna.
Pengerjaan sumur bor ini dilaporkan memakan waktu sekitar dua minggu, dengan pengawasan rutin dari pemerintah desa untuk menjamin kualitas fasilitas.
