Perluas Akses Digital, MyRepublic Hadirkan Internet FWA Unlimited

jpnn.com, JAKARTA - MyRepublic Indonesia resmi membuka pra-registrasi layanan internet terbaru berbasis Fixed Wireless Access (FWA) bertajuk MyRepublic Air.

Layanan ini mengusung teknologi True 5G-Fiber Quality dan Truly Unlimited sebagai upaya memperluas akses internet berkualitas di Indonesia.

Kehadiran MyRepublic Air menjadi langkah strategis perusahaan dalam mendukung percepatan pemerataan digital, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap konektivitas yang cepat, stabil, dan mudah diakses untuk mendukung aktivitas kerja, pendidikan, dan hiburan.

Baca Juga: MyRepublic Raih Dua Penghargaan Speedtest Awards 2025 dari Ookla

MyRepublic Air menawarkan kecepatan hingga 100 Mbps dengan harga terjangkau mulai dari Rp100.000 per bulan, tanpa memerlukan instalasi kabel ke dalam rumah.

Layanan ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses internet bagi masyarakat di berbagai wilayah.

Layanan tersebut akan tersedia di sejumlah kota di Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara.

Dengan memanfaatkan teknologi FWA, MyRepublic Air dapat menjangkau wilayah yang belum terlayani secara optimal oleh jaringan Fiber to the Home (FTTH).

Teknologi FWA menggunakan koneksi radio nirkabel sebagai solusi last mile, yaitu penghubung antara jaringan backbone operator dengan lokasi pelanggan.