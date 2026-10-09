Perluas Akses Kesehatan, Ambulans PNM Peduli Disalurkan ke 15 Wilayah
jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menyalurkan ambulans ke 15 titik wilayah, mulai dari Aceh hingga Denpasar, untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera.
Penyaluran ambulans tersebut bertujuan mendukung transportasi pasien, penanganan kondisi darurat, serta pelayanan sosial dan kemanusiaan di berbagai daerah.
Program ini menjadi bagian dari kolaborasi PNM dan Baznas dalam membantu masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar.
Program tersebut melanjutkan penyaluran enam unit ambulans pada tahun sebelumnya yang menjangkau Garut, Mataram, Makassar, Aceh, Banyuwangi, dan Serang.
Melalui penambahan armada tahun ini, kedua pihak berharap manfaat bantuan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
Direktur Utama PNM Kindaris mengatakan, pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu didukung kondisi kesehatan yang baik dan akses terhadap layanan dasar.
Menurut dia, peran PNM tidak hanya berkaitan dengan penguatan ekonomi keluarga, tetapi juga mencakup dukungan terhadap kebutuhan sosial masyarakat.
“Pemberdayaan ekonomi akan lebih kuat jika didukung oleh kesehatan masyarakat yang baik. Karena itu, kami ingin kebermanfaatan PNM tidak berhenti pada aspek ekonomi, tetapi juga hadir dalam kebutuhan sosial yang dirasakan masyarakat,” ujar Kindaris.
PNM bersama Baznas menyalurkan ambulans ke 15 wilayah untuk memperluas akses layanan kesehatan masyarakat.
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