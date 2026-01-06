Perluas Akses Keuangan, BRILink Agen di Banyuasin Ini Permudah Transaksi Masyarakat

jpnn.com, BANYUASIN - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI memperluas akses layanan keuangan melalui BRILink Agen di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil.

Salah satu agen yang aktif memberikan layanan di pedesaan adalah Toko Shafa yang dikelola oleh Tashadi di Desa Telang Karya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Tashadi mulai menjadi BRILink Agen sejak tahun 2019. Keputusannya bergabung dilatarbelakangi kebutuhan masyarakat desa yang sebelumnya harus menempuh perjalanan menyeberangi Sungai Musi untuk mencapai unit BRI terdekat.

Jarak tempuh yang cukup jauh serta biaya transportasi yang tinggi menjadi hambatan tersendiri bagi warga. Dengan keberadaan BRILink Agen, transaksi perbankan kini dapat dilakukan lebih mudah, cepat, dan efisien.

Keberadaan BRILink Agen di Desa Pelangkarya pun mendorong perubahan signifikan dalam pola transaksi masyarakat. Akses terhadap layanan perbankan kini menjadi lebih dekat dan praktis bagi warga desa.

“Tanggapan masyarakat sangat positif, karena dengan adanya BRILink Agen, transaksi keuangan ini tidak perlu jauh sehingga biaya untuk nyebrang dapat diminimalisir. Selain itu, tidak ada antrian dan pelayanan tetap hadir di hari libur, menjadikan warga merasa lebih mudah dan terbantu soal kehadiran BRILink Agen ini,” ujar Tashadi.

Dalam kesehariannya, Tashadi pun membuka layanan BRILink Agen sejak pagi hingga malam hari. Setiap hari, agen tersebut beroperasi mulai pukul 07.00 hingga 22.00 WIB untuk melayani berbagai kebutuhan transaksi keuangan masyarakat, mulai dari pembayaran listrik, pembelian token, pengiriman uang, hingga pembayaran cicilan. Tak hanya itu, Tashadi juga kerap menjadi penghubung warga dengan Mantri BRI di unit kerja terdekat ketika terdapat kebutuhan akses pembiayaan.

Sebagai agen yang berinteraksi langsung dengan masyarakat setiap hari, Tashadi turut melihat bahwa layanan perbankan yang mudah dijangkau dan memberi dampak langsung terhadap kebutuhan keluarga.