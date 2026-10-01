Perluas Akses Lapangan Kerja, Wali Kota Sachrudin Rutin Fasilitasi Job Fair untuk Pencaker

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus berkomitmen memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program 3G – Gampang Kerja.

Salah satu langkah nyatanya adalah dengan konsisten menggelar bursa kerja atau Job Fair secara rutin setiap bulan untuk mendekatkan pencari kerja (pencaker) dengan dunia usaha

Jajaran Pemkot Tangerang melihat satu informasi lowongan kerja bukan sekadar data, melainkan pintu menuju kehidupan yang lebih baik bagi para Pencari Kerja (Pencaker). Keberadaan lapangan kerja dinilai membawa harapan besar untuk menata masa depan, membantu perekonomian keluarga, hingga memastikan anak-anak tetap bersekolah.

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"Saat seseorang mendapatkan pekerjaan, yang terbantu bukan hanya dirinya. Ada keluarga yang ikut merasakan manfaatnya, kebutuhan yang bisa terpenuhi, dan ada masa depan yang bisa ditata," ujar Wali Kota Tangerang H. Sachrudin.

Oleh karena itu, Sachrudin menjelaskan bahwa perluasan akses ini menjadi prioritas utama. Melalui Dinas Ketenagakerjaan, Job Fair yang diadakan rutin setiap bulan menjadi jembatan agar kesempatan kerja menjadi semakin dekat dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat

Bahkan, Sachrudin sempat berseloroh bahwa konsistensi ini merupakan hal yang langka. Menurutnya, kemungkinan besar baru Kota Tangerang yang berani berkomitmen menyelenggarakan program bursa kerja secara rutin setiap bulan demi memfasilitasi warganya.

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Konsistensi tersebut turut tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tangerang yang menurun dari 5,92 persen pada 2024 menjadi 5,88 persen pada 2025, lebih rendah dibandingkan TPT Banten sebesar 6,63 persen.

Sementara itu, melalui Job Fair periode 2026 telah menyerap sebanyak 864 warga Kota Tangerang dari 4219 pelamar. Angka tersebut menunjukkan bahwa ketika akses kerja dipermudah, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan pun semakin terbuka.