Perluas Akses Layanan, Bhinneka Life Buka Kantor Pemasaran di Gading Serpong

jpnn.com, SERPONG - PT Bhinneka Life Indonesia (Bhinneka Life) membuka Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di Gading Serpong, pada Rabu, 9 September 2026.

Kehadiran kantor pemasaran ini menjadi bagian dari komitmen Bhinneka Life untuk memperluas akses layanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat jaringan pemasaran.

Dengan hadirnya kantor pemasaran di kawasan Gading Serpong, Bhinneka Life berharap bisa semakin dekat dengan masyarakat dan lebih memahami kebutuhan perlindungan serta perencanaan keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah tersebut.

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Direktur Utama Bhinneka Life Benny Indra mengatakan pembukaan kantor pemasaran ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus memperkuat jaringan pemasaran Bhinneka Life.

“Pembukaan kantor pemasaran Gading Serpong merupakan wujud komitmen Bhinneka Life untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Kami ingin memastikan akses terhadap informasi dan layanan Bhinneka Life semakin mudah dijangkau, sekaligus terus memperkuat jaringan pemasaran kami di berbagai wilayah,” ujar Benny.

Gading Serpong merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik dan terus berkembang sebagai kawasan hunian maupun pusat aktivitas masyarakat.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan Bhinneka Life dalam memperkuat kehadirannya di wilayah ini.

Selain memperluas akses layanan kepada masyarakat, keberadaan kantor pemasaran Gading Serpong juga diharapkan dapat memperkuat peran dan aktifitas para tenaga pemasar Bhinneka Life.