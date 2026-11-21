jpnn.com, SERANG - Bethsaida Hospital Serang meraih penghargaan dalam ajang detikcom Awards 2026 yang digelar pada Kamis (19/11). Rumah sakit tersebut mendapat penghargaan kategori Pusat Layanan Jantung Terintegrasi dengan Teknologi Intervensi Minimal Invasif.

Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Bethsaida Hospital Serang dalam menghadirkan layanan kesehatan jantung dan pembuluh darah modern bagi masyarakat Banten dan sekitarnya.

Direktur Bethsaida Healthcare Iwan A. Setiawan mengatakan pengembangan Heart & Vascular Center merupakan langkah strategis perusahaan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan medis berkualitas.

"Melalui Heart & Vascular Center, kami ingin masyarakat Serang, Cilegon, dan sekitarnya memiliki akses terhadap layanan jantung modern, termasuk penanganan kasus kompleks, tanpa harus selalu dirujuk ke luar daerah," ujar Iwan dalam keterangannya, Sabtu (21/11).

Menurut dia, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Bethsaida Healthcare untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menghadirkan teknologi medis yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Penguatan layanan jantung menjadi penting mengingat penyakit kardiovaskular masih menjadi salah satu tantangan kesehatan di Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 Kementerian Kesehatan, prevalensi penyakit jantung berdasarkan diagnosis dokter di Banten mencapai 1,4 persen penduduk.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya ketersediaan layanan jantung yang komprehensif, terutama dalam mempercepat diagnosis dan penanganan pasien. Untuk menjawab kebutuhan itu, Bethsaida Hospital Serang menghadirkan Heart & Vascular Center dengan berbagai fasilitas pemeriksaan dan tindakan medis.