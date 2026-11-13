Perluas Akses Layanan Keuangan, bank bjb Bangun Sinergi Bisnis dengan Surveyor Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - bank bjb terus memperluas kemitraan strategis dengan berbagai institusi dan perusahaan untuk menghadirkan layanan perbankan yang semakin inklusif, inovatif, serta memberikan nilai tambah.

Terbaru, langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Surveyor Indonesia (Persero) terkait pemberian fasilitas kredit ritel bagi pegawai.

Kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen bank bjb dalam memperkuat penetrasi layanan perbankan pada segmen institusi dan korporasi, sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi kalangan profesional yang memiliki beragam kebutuhan finansial.

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Melalui kolaborasi tersebut, bank bjb berupaya menghadirkan solusi keuangan yang dapat mendukung kebutuhan produktif maupun perencanaan finansial jangka panjang para pegawai.

bank bjb juga mendukung perencanaan keuangan (financial planning) bagi karyawan Surveyor Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan finansial (financial well-being), khususnya dalam momentum Hari Pahlawan, sebagai upaya mempersiapkan masa depan yang lebih terencana.

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb, Nunung Suhartini, bersama Direktur Transformasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum PT Surveyor Indonesia pada Rabu, 11 November 2026, bertempat di Graha Surveyor Indonesia.

Melalui perjanjian ini, bank bjb menghadirkan fasilitas kredit ritel bagi pegawai tetap PT Surveyor Indonesia. Fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses pembiayaan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan keluarga, pendidikan, kepemilikan aset, hingga kebutuhan produktif lainnya sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perbankan yang berlaku.

Penyediaan fasilitas kredit ritel tersebut dirancang untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi pegawai. Dengan dukungan layanan perbankan yang terintegrasi, pegawai diharapkan dapat memperoleh alternatif pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan finansial serta kebutuhan masing-masing sehingga pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih terencana.