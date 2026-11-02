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Perluas Akses Pasar, Pertamina Boyong 5 UMKM Lokal di ASCOPE 2026

Perluas Akses Pasar, Pertamina Boyong 5 UMKM Lokal di ASCOPE 2026
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Pertamina memboyong Lima UMKM binaannya ke forum internasional 51st ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE). Foto: Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Lima UMKM binaan PT Pertamina (Persero) memanfaatkan forum internasional 51st ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) Council Meeting 2026 di Bali pada 16-28 Oktober 2026.

Mereka memperkenalkan produk unggulan khas Bali, sekaligus membuka peluang pasar global.

Kelima UMKM tersebut di antaranya Toosi Coffee, Econiq, Bali Pure, Haluan Bali, dan Pertenunan Astini.

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Mereka menghadirkan beragam produk, mulai dari kopi dan produk berbasis keberlanjutan hingga produk yang mengangkat kekayaan alam serta kreativitas khas Indonesia.

Kehadiran UMKM binaan Pertamina dalam forum ini menjadi kesempatan untuk memperluas promosi, membangun jejaring bisnis, dan menjajaki peluang kerja sama dengan mitra potensial.

Melalui akses ke forum internasional, produk lokal diharapkan semakin dikenal dan memiliki kesempatan lebih besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

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Langkah tersebut memberikan hasil, di mana selama gelaran berlangsung kelima UMKM mencatatkan transaksi penjualan hingga ratusan juta rupiah, termasuk peluang pasar bekelanjutan.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Muhammad Baron mengatakan pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kehadiran UMKM binaan Pertamina dalam forum ini menjadi kesempatan untuk memperluas promosi, membangun jejaring bisnis, dan menjajaki peluang kerja sama.

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