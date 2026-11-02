Perluas Akses Pasar Produk Lokal, Katalog Digital PFpreneur Diluncurkan

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) bersama Pertamina Foundation terus memperkuat komitmen pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Pertamina SMEXPO Regional Bekasi 2026 di Pakuwon Mall Bekasi, Jawa Barat.

Mengusung semangat Lokal Jadi Vokal, kegiatan yang berlangsung pada 30 Oktober-1 November 2026 ini menghadirkan 50 UMKM dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Aceh untuk memperkenalkan produk unggulan, memperluas akses pasar, serta membuka peluang kerja sama bisnis.

Direktur Operasi Pertamina Foundation Gusman Adiwardhana mengatakan pengembangan UMKM membutuhkan pendampingan berkelanjutan, akses pembiayaan, peningkatan kualitas produk, serta perluasan pasar.

“UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dijawab bersama, mulai dari akses pembiayaan, pemasaran, hingga kualitas produk. Melalui Pertamina SMEXPO, kami ingin menghadirkan ruang bagi para pelaku UMKM untuk bertemu langsung dengan konsumen, memperkenalkan produknya, mendapatkan masukan dari pasar, sekaligus membuka peluang kerja sama yang dapat mendukung pertumbuhan usaha mereka,” ujar Gusman.

Dalam penyelenggaraan tahun ini, Pertamina Foundation menghadirkan pendekatan baru melalui konsep Tenant dan Mart.

Melalui konsep Tenant, pelaku UMKM mendapatkan ruang gerai untuk menampilkan produk unggulannya secara menarik.

Sementara itu, konsep Mart menghadirkan pengalaman berbelanja layaknya ritel modern, dengan penataan produk pada rak dan lemari pendingin, alur belanja, hingga area kasir.

Pendekatan ini memberikan pengalaman berbelanja yang lebih dekat dengan kebutuhan konsumen sekaligus meningkatkan daya tarik produk lokal.