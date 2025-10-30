Perluas Akses Pemasaran, Sinergi Adv Nusantara Gandeng TikTokers Lokal

jpnn.com, JAKARTA - Sinergi Adv Nusantara menggandeng kreator kontek Tiktok atau biasa disebut TikTokers untuk memperluas akses pasar.

Sejumlah Tiktokers lokal di antaranya, Geng Citayem, Sadbor, dan Angklung Ramawijaya kini memperkenalkan produk UMKM asal Jakarta Selatan itu.

CEO Sinergi ADV Nusantara H. Prama Tirta mengatakan para rekanan Tiktokers menjual produk-produk UMKM lokal itu lewat live TikTok.

"Karena sekarang ini media sosial salah satunya TikTok bisa menjangkau lebih luas lagi produk kami. Terus juga menimbulkan tren biar tambah viral," ungkapnya.

Prama menyebut saat ini sudah saatnya UMKM lokal untuk melirik platform digital dalam memasarkan produknya.

"Jangan mandek dan menyerah dengan situasi yang ada. Masih banya cara yang bisa kita lakukan. Seperti memanfaatkan media sosial Instagram, TikTok dan lainnya," ucapnya.

Namun, di sisi lain, dia tetap berharap pemerintah mendukung para pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan. Serta melindungi pelaku UMKM dari produk-produk ilegal.

"Karena kami itu kalah saing sama produk-produk ilegal yang menjualnya dengan harga murah. Apalagi mereka itu kan enggak bayar pajak. Sementara kami rutin membayar pajak," kata Prama.