Perluas Akses Pendidikan Berkualitas, Prabowo Gratiskan Biaya Sekolah Siswa SMA Taruna Nusantara
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas dengan menghadirkan kebijakan pendidikan gratis bagi seluruh siswa SMA Taruna Nusantara.
Kebijakan tersebut berjalan seiring dengan pengembangan lima kampus baru di berbagai wilayah Indonesia selama dua tahun pemerintahannya.
Dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat, kebijakan pembebasan biaya pendidikan tersebut memungkinkan seluruh siswa SMA Taruna Nusantara mengikuti proses pembelajaran tanpa dikenakan biaya sekolah.
Kebijakan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah membuka kesempatan yang lebih luas bagi putra-putri Indonesia untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
Selain menggratiskan pendidikan, pemerintah juga mempercepat pengembangan SMA Taruna Nusantara melalui pembangunan kampus baru. Prabowo menyebut lembaga pendidikan tersebut telah mengalami perkembangan signifikan sejak pertama kali dibangun pada 1990.
Pada awal pendiriannya, SMA Taruna Nusantara hanya memiliki satu kampus. Namun, lembaga pendidikan tersebut telah melahirkan banyak tokoh muda yang berkontribusi bagi bangsa.
Dalam dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo, pengembangan SMA Taruna Nusantara terus dipercepat melalui pembangunan lima kampus baru di berbagai wilayah Indonesia.
Langkah itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pemerataan kesempatan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional.
Presiden Prabowo Subianto memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas dengan menghadirkan kebijakan pendidikan gratis bagi seluruh siswa SMA Taruna Nusanta
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