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Perluas Akses Perlindungan, AIA Hadirkan AIA Syariah

Perluas Akses Perlindungan, AIA Hadirkan AIA Syariah
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AIA Syariah Insurance (AIA Syariah). Foto dok AIA

jpnn.com, JAKARTA - PT AIA FINANCIAL (AIA) mengumumkan berdirinya PT AIA Syariah Insurance (AIA Syariah) yang telah beroperasi penuh terhitung sejak 1 November 2026, sebagai entitas asuransi jiwa syariah yang akan berfokus menyediakan solusi perlindungan berbasis syariah bagi masyarakat Indonesia.

Kehadiran AIA Syariah menandai langkah strategis dalam memperkuat komitmennya untuk memperluas akses perlindungan bagi keluarga Indonesia modern dengan kebutuhan yang semakin dinamis.

“Peluncuran AIA Syariah menandai babak baru dan menegaskan komitmen jangka panjang AIA untuk memperluas akses perlindungan bagi keluarga Indonesia modern," ujar Presiden Direktur AIA Harsya Prasetyo.

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Melalui edukasi yang konsisten, produk yang relevan, distribusi yang semakin mudah diakses, serta kolaborasi yang kuat dengan para mitra, kita dapat mempersempit kesenjangan perlindungan sekaligus menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi masyarakat dan mitra bisnis.

"Kami percaya bahwa perlindungan bukan hanya tentang produk. Perlindungan adalah tentang memberi ketenangan pikiran, membantu keluarga tetap tangguh menghadapi ketidakpastian, dan menjalani hidup yang lebih sehat, lebih lama, lebih baik," imbuhnya.

AIA Syariah diluncurkan dengan membawa semangat “Hidupkan Kebaikan” yang mencerminkan komitmen untuk memberikan solusi yang membantu nasabah mempersiapkan berbagai niat baik dalam hidup mereka.

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Mulai dari melindungi keluarga, mempersiapkan pendidikan anak, merencanakan ibadah, hingga membangun warisan kebaikan bagi generasi berikutnya.

Presiden Direktur AIA Syariah, Ruddy Martono mengatakan AIA Syariah berkomitmen menjadi mitra pilihan utama untuk memberdayakan keluarga Indonesia modern dengan memenuhi kebutuhan perlindungan mereka didukung oleh inovasi, keunggulan layanan, dan penciptaan nilai yang berkelanjutan.

Kehadiran AIA Syariah menandai langkah strategis dalam memperkuat komitmennya untuk memperluas akses perlindungan bagi keluarga Indonesia modern.

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