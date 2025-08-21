menu
Perluas Akses Rupiah ke Seluruh Negeri, Pegadaian Dapat Penghargaan dari Bank Indonesia
PT Pegadaian menerima penghargaan bergengsi Sinergi Kemitraan Layanan Bank Indonesia atas peran strategisnya dalam mendukung distribusi uang layak edar hingga ke pelosok. Foto dok Pegadaian

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian menerima penghargaan bergengsi Sinergi Kemitraan Layanan Bank Indonesia atas peran strategisnya dalam mendukung distribusi uang layak edar hingga ke pelosok.

Apresiasi ini diserahkan langsung oleh Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Budi Sudaryono, kepada Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti, dalam acara Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) 2025 di Istora Senayan Jakarta, pada Sabtu (16/8).

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas keberhasilan Pegadaian dalam pilot project kolaborasi di Kalimantan Selatan.

Melalui sinergi ini, Pegadaian memanfaatkan jaringan luasnya untuk memastikan ketersediaan uang rupiah yang memadai di daerah-daerah terpencil.

Budi Sudaryono menekankan pentingnya kemitraan ini.

"Bank Indonesia tidak mungkin berjalan sendiri dalam mengedarkan uang. Kami membutuhkan mitra strategis seperti Pegadaian untuk memastikan uang layak edar menjangkau masyarakat hingga ke pelosok," ujarnya.

"Kami berharap kesuksesan pilot project di Kalimantan Selatan ini dapat menjadi titik awal untuk perluasan program ke seluruh Indonesia," imbuhnya.

Menyambut baik penghargaan ini, Selfie Dewiyanti berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan Bank Indonesia.

