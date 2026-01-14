Perluas Dukungan untuk Dunia Usaha, Taxco Solution Resmi Buka Kantor Cabang Palembang

jpnn.com, JAKARTA - Taxco Solution perusahaan konsultan profesional yang menyediakan layanan menyeluruh di bidang pajak, akuntansi, kepabeanan, dan hukum, resmi membuka Kantor Cabang Palembang Rabu (14/1).

Senior Partner Taxco Solution Anita Widiati menyampaikan bahwa pembukaan kantor cabang ini merupakan bagian dari komitmen Taxco Solution untuk mendekatkan layanan konsultasi profesional kepada dunia usaha di daerah.

Berlokasi di Jl. Kolonel Atmo No. 70, Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, perusahaan berharap Taxco bisa mendampingi usaha di daerah seiring meningkatnya kompleksitas regulasi dan kebutuhan pendampingan.

Anita menyebut Palembang dipilih sebagai lokasi ekspansi karena perannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatra bagian selatan, dengan aktivitas bisnis yang kuat di sektor perdagangan, manufaktur, pertambangan, minyak dan gas serta jasa sektor-sektor yang sejalan dengan spesialisasi industri Taxco Solution.

“Kami ingin memastikan bahwa pelaku usaha mendapatkan pendampingan yang komprehensif, profesional dan sesuai dengan perkembangan regulasi nasional mau pun internasional,” ujar Anita.

Anita menegaskan kehadiran Taxco Solution di Palembang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi dunia usaha.

“Kami percaya bahwa pemahaman mendalam terhadap pajak, akuntansi, kepabeanan dan hukum merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan bisnis. Melalui kantor cabang ini, kami berkomitmen untuk memperkuat literasi dan kepatuhan, sekaligus membantu klien memitigasi risiko dan meningkatkan kualitas tata kelola usaha,” jelasnya.

Adapun acara peresmian kantor cabang ini turut dihadiri oleh para klien dan mitra strategis. Kegiatan launching dikemas dalam bentuk peresmian kantor, diskusi dan networking bersama para pemangku kepentingan.