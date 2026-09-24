Perluas Edukasi Cukai, Bea Cukai Malang Dorong Masyarakat-Pelaku Usaha Pahami Aturan

jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang memperluas edukasi cukai kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui berbagai kegiatan pada September 2026.

Edukasi mengenai ciri rokok ilegal, kewajiban pedagang, dan legalitas usaha di bidang cukai diberikan agar masyarakat dapat mengambil peran dalam mencegah peredaran barang ilegal sekaligus menjalankan usaha sesuai ketentuan.

Edukasi pertama berlangsung melalui Sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diinisiasi Satpol PP Kota Malang pada Rabu (2/9).

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang Pitoyo Pribadi menjadi narasumber dengan menyampaikan cara mengenali ciri-ciri rokok ilegal serta dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Disebutkan Pitoyo, melalui edukasi ini, masyarakat diharapkan tidak sekadar menjadi pendengar, melainkan penggerak di lapangan.

Dia mengingatkan dengan menolak membeli dan berani melaporkan peredaran rokok ilegal, masyarakat turut mengamankan penerimaan daerah yang nantinya akan dikembalikan dalam wujud fasilitas kesehatan masyarakat dan pembangunan infrastruktur kota.

"Mari ambil peran nyata untuk memajukan daerah kita tercinta! Jangan ragu untuk segera melapor ke Bea Cukai Malang jika Anda menemukan indikasi penjualan rokok polos atau tanpa pita cukai di lingkungan sekitar. Bersama, kita Gempur Rokok Ilegal!" pesan Pitoyo.

Edukasi dilanjutkan melalui program Layanan Informasi Keliling pada Kamis (03/09) di wilayah Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.