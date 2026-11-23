jpnn.com, YOGYAKARTA - Bea Cukai Yogyakarta terus memperluas edukasi kepabeanan dan cukai kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan media dan institusi pendidikan.

Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai kebijakan cukai, fungsi Bea Cukai, serta peran masyarakat dalam mendukung pengawasan peredaran barang ilegal.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui partisipasi Bea Cukai Yogyakarta dalam talkshow TVRI Yogyakarta pada Selasa (10/11).

Kegiatan tersebut sebagai bagian dari penyuluhan hukum Pusat Kajian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) 2026 yang diselenggarakan Indonesia Center for Tax Law (ICTL).

Dalam kegiatan tersebut, Adisaputro mewakili Bea Cukai Yogyakarta untuk membahas wacana pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sebagai salah satu instrumen pengendalian penyakit tidak menular di Indonesia.

Diskusi mengangkat berbagai aspek pengenaan cukai MBDK, mulai dari latar belakang kebijakan, tujuan pengendalian konsumsi, hingga potensi cukai sebagai instrumen fiskal dalam merespons persoalan kesehatan masyarakat.

Konsumsi gula berlebih diketahui menjadi salah satu faktor risiko penyakit tidak menular, sehingga kebijakan pengenaan cukai terhadap produk minuman berpemanis menjadi isu yang perlu dikaji dari berbagai perspektif.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Yogyakarta Riri Riani menyampaikan edukasi mengenai kebijakan cukai perlu dilakukan secara terbuka dan berkesinambungan agar masyarakat dapat memahami tujuan, pertimbangan, serta dampak kebijakan secara utuh.