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Perluas Edukasi Pemanfaatan DBHCHT, Ini yang Dilakukan Bea Cukai Malang

Perluas Edukasi Pemanfaatan DBHCHT, Ini yang Dilakukan Bea Cukai Malang
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Bea Cukai Malang menyelenggarakan dialog interaktif yang membahas pemanfaatan DBHCHT untuk pelayanan kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang memperluas edukasi mengenai ketentuan cukai, pemberantasan rokok ilegal, dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) kepada berbagai kelompok masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan melalui talkshow di sejumlah media, sosialisasi kepada pedagang dan aparat pemerintah daerah, serta pembinaan kepada pengguna jasa di bidang cukai.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang Pitoyo Pribadi menjelaskan DBHCHT dialokasikan untuk tiga bidang, yakni kesehatan sebesar 40 persen, kesejahteraan masyarakat 50 persen, dan penegakan hukum 10 persen.

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Penjelasan tersebut disampaikan dalam talkshow bersama Disnaker PMPTSP Kota Malang di Radio Kalimaya Baskara pada Jumat (23/10).

Dalam kesempatan itu, Disnaker PMPTSP juga memaparkan program 2026 berupa bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) bagi 26.300 pekerja rentan serta pelatihan kerja gratis di bidang content marketing, tata rias, dan kuliner.

Edukasi mengenai DBHCHT dan pemberantasan rokok ilegal juga menjangkau masyarakat melalui sejumlah media.

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Bersama DPRD Kota Malang, Bea Cukai Malang menggelar talkshow di Gajayana TV pada Selasa (27/10).

Sementara itu, bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, Bea Cukai Malang menyelenggarakan dialog interaktif di JTV Malang pada Kamis (15/10) dan talkshow di Radio Elfara FM.

Ini yang dilakukan Bea Cukai Malang untuk memperluas edukasi cukai dan pemanfaatan DBHCHT ke berbagai kelompok masyarakat

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