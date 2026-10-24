Perluas Ekspansi ke Bandung, UnionSPACE Hadirkan Center Baru di Asia Afrika

jpnn.com, BANDUNG - UnionSPACE kembali memperluas jaringan ruang kerja di Kota Bandung dengan pembukaan center baru yakni UnionSPACE Asia Afrika.

Kehadiran lokasi terbaru ini menjadi bagian dari langkah perusahaan untuk memperkuat ekosistem workspace di tengah pertumbuhan kebutuhan ruang kerja fleksibel

di Indonesia.

Dengan hadirnya lokasi baru, UnionSPACE kini memiliki empat center di Bandung, yaitu Next Space Trunojoyo, Next Space Soeria Soemantri, Xircle powered by UnionSPACE Buah Batu, dan UnionSPACE Asia Afrika.

Dari keempat lokasi tersebut, Asia Afrika menjadi center terbesar UnionSPACE di Bandung, dengan konsep dan fasilitas yang dirancang untuk menjangkau kebutuhan perusahaan, profesional, entrepreneur, hingga komunitas.

Berada di kawasan Asia Afrika, lokasi ini mengusung konsep minimalis dan moder. Kehadirannya juga memperkuat pilihan workspace di Bandung bagi pengguna yang membutuhkan ruang kerja profesional sekaligus fleksibel.

Bandung dikenal sebagai salah satu kota dengan perkembangan industri kreatif yang dinamis di Indonesia. Pertumbuhan bisnis kreatif, startup, komunitas, profesional, hingga pelaku usaha lokal membuat kebutuhan terhadap ruang kerja yang dapat mendukung produktivitas dan kolaborasi semakin beragam.

Salah satu fasilitas unggulan yang ditawarkan yakni private office Bandung dengan kapasitas 6 hingga 10 orang.