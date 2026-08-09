Perluas Gerakan Penghijauan, Nusa Jaya Tanam Ratusan Bibit Durian di Banyuwangi

jpnn.com, BANYUWANGI - Yayasan Nusa Jaya Tumbuh Bersama menggandeng warga Desa Bangunsari, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menanam ratusan bibit durian, Sabtu (8/8).

Kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi masyarakat.

Penanaman tersebut tidak hanya ditujukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi warga dalam jangka panjang.

Pendiri Yayasan Nusa Jaya Tumbuh Bersama Ahmad Muhlis Fanani mengatakan persoalan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan membutuhkan tindakan konkret dari berbagai pihak.

Menurut Muhlis, kampanye mengenai lingkungan tidak akan cukup tanpa diikuti aksi nyata di lapangan.

"Menanam pohon adalah investasi untuk masa depan. Kami ingin mengajak masyarakat memulai dari langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi bumi. Gerakan ini menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan harus diwujudkan melalui aksi nyata," ujar Muhlis dalam keterangannya, Minggu (9/8).

Dia menegaskan gerakan penghijauan tersebut tidak berhenti pada satu lokasi.

Muhlis mengatakan Nusa Jaya akan terus memperluas kolaborasi dengan masyarakat dan berbagai pihak di daerah lain.