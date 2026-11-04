Perluas Infrastruktur AI, NTT Data Buka JKT2A di Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Penyedia global layanan kecerdasan buatan dan teknologi NTT DATA resmi membuka Jakarta 2 Annex Data Center (JKT2A).
Fasilitas baru itu memperluas jejak operasional perusahaan sekaligus memperkuat dukungan terhadap layanan cloud dan transformasi digital di Asia Tenggara.
President Director Japan and APAC at NTT Global Data Centers Yasuhiro Kajiki menyatakan pembukaan JKT2A menjadi tonggak penting bagi bisnis di Indonesia.
Yasuhiro juga menjelaskan terdapat permintaan pasar yang tinggi dari konsumen terkait fasilitas data center, terutama di Jakarta.
"Dengan memperluas kapasitas dan menghubungkan fasilitas-fasilitas kami melalui APN Connect, kami membangun platform data center yang lebih terintegrasi dan tangguh," ujar Yasuhiro di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (3/11).
Selain Jakarta dan Bekasi, Yasuhiro menyebut adanya potensi ekspansi ke wilayah lain karena besarnya jumlah permintaan, salah satunya Batam.
Kendati demikian, fokus investasi perusahaan saat ini tetap dicurahkan secara penuh untuk pasar metropolitan Jakarta.
"NTT masih fokus pada pasar Jakarta, karena Jakarta memiliki permintaan yang semakin banyak," tuturnya.
Penyedia global layanan kecerdasan buatan dan teknologi NTT DATA resmi membuka Jakarta 2 Annex Data Center.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dashboard ACS Besutan Pelindo Perkuat Transparansi & Kemudahan Transaksi Kepelabuhanan
- 75 Pelaku UMKM di Lampung Selatan Dilatih Manfaatkan AI
- Kapasitas Data Center Cikarang Terisi Penuh, NeutraDC Siap Perluas Langkah Ekspansi
- Menag Nasaruddin: Santri Wajib Kuasai AI, tetapi Jangan Tinggalkan Kitab Kuning
- Industry Award 2026 Apresiasi Pelaku Industri di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global
- Badan IT PPP Perkuat Transformasi Digital, Gelar TOT Bagi 38 DPW Indonesia