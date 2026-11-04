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Perluas Infrastruktur AI, NTT Data Buka JKT2A di Jakarta

Perluas Infrastruktur AI, NTT Data Buka JKT2A di Jakarta
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Peresmian pembukaan Jakarta 2 Annex Data Center di Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Foto: Roma/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyedia global layanan kecerdasan buatan dan teknologi NTT DATA resmi membuka Jakarta 2 Annex Data Center (JKT2A).

Fasilitas baru itu memperluas jejak operasional perusahaan sekaligus memperkuat dukungan terhadap layanan cloud dan transformasi digital di Asia Tenggara.

President Director Japan and APAC at NTT Global Data Centers Yasuhiro Kajiki menyatakan pembukaan JKT2A menjadi tonggak penting bagi bisnis di Indonesia.

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Yasuhiro juga menjelaskan terdapat permintaan pasar yang tinggi dari konsumen terkait fasilitas data center, terutama di Jakarta. 

"Dengan memperluas kapasitas dan menghubungkan fasilitas-fasilitas kami melalui APN Connect, kami membangun platform data center yang lebih terintegrasi dan tangguh," ujar Yasuhiro di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (3/11).

Selain Jakarta dan Bekasi, Yasuhiro menyebut adanya potensi ekspansi ke wilayah lain karena besarnya jumlah permintaan, salah satunya Batam.

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Kendati demikian, fokus investasi perusahaan saat ini tetap dicurahkan secara penuh untuk pasar metropolitan Jakarta. 

"NTT masih fokus pada pasar Jakarta, karena Jakarta memiliki permintaan yang semakin banyak," tuturnya.

Penyedia global layanan kecerdasan buatan dan teknologi NTT DATA resmi membuka Jakarta 2 Annex Data Center.

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