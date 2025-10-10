Perluas Inklusi Keuangan, Akulaku Finance Hadir di Multifinance Day 2025 Manado
jpnn.com, JAKARTA - PT Akulaku Finance Indonesia, perusahaan pembiayaan
digital bagian dari Akulaku Group, turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Multifinance Day 2025.
Adapun acara itu digelar oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dengan dukungan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Tahun ini, rangkaian kegiatan Multifinance Day diselenggarakan pada 10–12 Oktober 2025 di Manado Town Square.
Presiden Direktur PT Akulaku Finance Indonesia, Perry Barman Slangor menyampaikan acara itu menjadi momentum penting untuk memperkuat inklusi keuangan di kawasan timur Indonesia, khususnya Sulawesi Utara.
Dia menegaskan kehadiran perusahaan merupakan bentuk partisipasi dalam memberikan akses layanan pembiayaan yang inklusif bagi masyarakat di berbagai daerah.
“Kami ingin membawa pengalaman pembiayaan digital yang mudah, aman, dan dapat diakses siapa saja hingga ke jantung kota Manado. Kehadiran kami di Multifinance Day 2025 menjadi bagian dari upaya memperkenalkan solusi pembiayaan yang dapat mendukung kebutuhan masyarakat,” jelas Perry, Jumat (10/10).
PT Akulaku Finance Indonesia menghadirkan booth Akulaku PayLater dengan berbagai penawaran istimewa yang memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk memperoleh berbagai hadiah serta promo khusus selama acara berlangsung.
