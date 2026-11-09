Perluas Jaminan Kesehatan, Pemprov Jateng Sasar Guru Ngaji hingga Marbut

jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat, terutama kelompok pekerja sosial dan keagamaan yang selama ini belum seluruhnya terakomodasi.

Sejumlah warga yang selama ini menjadi guru ngaji, marbut masjid, dan kelompok masyarakat rentan lainnya menjadi sasaran yang diusulkan untuk mendapatkan perlindungan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Upaya tersebut dibahas saat Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Sutopo Patria Jati melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Kota Semarang, Senin, 9 November 2026.

Sutopo mengakui masih terdapat kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan kesehatan, tetapi belum terakomodasi dalam skema bantuan pemerintah, di antaranya adalah guru ngaji atau guru agama serta marbot masjid yang selama ini belum seluruhnya mendapatkan jaminan kesehatan. Padahal, kelompok tersebut memiliki peran sosial dan keagamaan yang cukup besar di tengah masyarakat.

Karena itu, diperlukan pemetaan kembali terhadap kelompok penerima manfaat, termasuk kemungkinan realokasi anggaran dari pos pembiayaan yang jumlah penerimanya semakin berkurang kepada kelompok lain yang belum mendapatkan perlindungan.

Sutopo mengatakan salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perlunya gotong royong dari berbagai pihak untuk menjaga keberlangsungan pembiayaan jaminan kesehatan.

Menurutnya, kondisi fiskal pemerintah daerah yang cukup menantang membutuhkan dukungan dari berbagai sumber, termasuk masyarakat, lembaga filantropi, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Pemerintah daerah perlu dibantu dari berbagai pihak dan sumber yang ada, terutama masyarakat, lembaga filantropi, maupun CSR," ujarnya.