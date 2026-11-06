Perluas Jangkauan Bisnis, Asuransi Simas Jiwa Perkenalkan SIMINSURE
jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Simas Jiwa resmi memperkenalkan SIMINSURE sebagai brand call atau identitas komunikasi barunya.
Direktur Utama PT Asuransi Simas Jiwa Dewi Listyaningtyas mengatakan peluncuran itu dilatarbelakangi perubahan perilaku konsumen, percepatan adopsi digital, dan dinamika industri asuransi.
Perusahaan pun menghadirkan komunikasi yang lebih sederhana, relevan, dan mudah diingat, agar asuransi jiwa dapat dipahami dan dijangkau oleh lebih banyak kalangan.
“Lewat SIMINSURE kami hadir untuk memperkuat pemahaman asuransi jiwa bukan sekadar produk keuangan, tetapi bagian dari perencanaan kehidupan dan perlindungan masa depan,” ujar Dewi, Jumat (6/11).
Kehadirannya sekaligus merepresentasikan komitmen perusahaan dalam menjalankan perannya sebagai Life Advisor yang mendampingi masyarakat di setiap tahap kehidupan.
SIMINSURE adalah bagian dari perjalanan menjadi Life Advisor yang lebih dekat dan lebih mudah dikenali oleh masyarakat.
“Kami ingin memahami kebutuhan setiap individu dan keluarga, serta menghadirkan solusi perlindungan yang tepat bagi mereka," ujar Dewi.
Direktur Pemasaran PT Asuransi Simas Jiwa Janty Sumirkan mengatakan sebagai Life Advisor perusahaan memahami kebutuhan masyarakat dan cara mereka berinteraksi dengan layanan keuangan terus berkembang.
PT Asuransi Simas Jiwa resmi memperkenalkan SIMINSURE sebagai brand call atau identitas komunikasi barunya.
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