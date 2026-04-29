Perluas Jangkauan Global, Semen Merah Putih Hadir di ENTERCEM Asia 2026

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah tekanan yang masih membayangi industri semen, langkah PT. Cemindo Gemilang Tbk melalui brand Semen Merah Putih di INTERCEM Asia 2026 menjadi perhatian.

Dalam forum yang mempertemukan pelaku industri global itu, perusahaan membawa pesan, bahwa keberlanjutan bukan lagi sekadar komitmen lingkungan, melainkan fondasi sistem bisnis yang terintegrasi.

Pendekatan dinilai relevan pada saat industri menghadapi tantangan berat.

Tingkat utilisasi produksi nasional yang masih rendah akibat overcapacity, ditambah penurunan permintaan dalam beberapa tahun terakhir, memaksa pelaku usaha mencari cara baru untuk tetap kompetitif.

Di tengah situasi tersebut, Semen Merah Putih justru mencatat pertumbuhan positif, mencerminkan efektivitas strategi yang mereka jalankan.

"Kami melihat bahwa kunci daya saing bukan hanya pada skala, tetapi pada seberapa efisien sistem yang dibangun. Di Semen Merah Putih, sustainability bukan sekadar komitmen lingkungan, tetapi menjadi fondasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat daya saing bisnis,” ujar Commercial & Logistic Director PT Cemindo Gemilang Tbk., Surindro Kalbu Adi.

Alih-alih memandang sustainability sebagai kewajiban tambahan, perusahaan mengintegrasikannya ke seluruh rantai bisnis.

Mulai dari proses produksi hingga distribusi, efisiensi menjadi benang merah.