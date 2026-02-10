Perluas Jangkauan Nasabah, Akulaku PayLater Hadir di Seluruh Transmart
jpnn.com, JAKARTA - Akulaku PayLater konsisten memperluas layanan pembiayaan digitalnya dengan menghadirkan metode pembiayaan tersebut di seluruh gerai Transmart Indonesia.
Presiden Direktur PT Akulaku Finance Indonesia, Perry Barman Slangor menyatakan kolaborasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berbelanja dengan lebih fleksibel, sekaligus menikmati beragam promo menarik.
Kini, pelanggan Transmart kini dapat menggunakan Akulaku PayLater untuk berbagai kebutuhan, mulai dari elektronik, furnitur, hingga kebutuhan harian.
“Tersedia pula promo cashback hingga Rp 300 ribu yang membuat pengalaman belanja semakin hemat,” ” ucap Perry, Rabu (10/2) .
Menurut dia, untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan, Akulaku PayLater juga menawarkan skema pembiayaan kompetitif berupa cicilan hingga 0 persen serta DP 0 persen untuk produk pilihan, sesuai syarat dan ketentuan serta bergantung pada skor kredit pengguna.
Perry menambahkan, sinergi perdana dengan salah satu jaringan hypermarket terbesar di Indonesia ini diharapkan dapat mendorong adopsi layanan buy now pay later (BNPL) di segmen ritel modern.
“Kehadiran Akulaku di Transmart sekaligus memperkuat posisi kami sebagai solusi keuangan yang relevan, baik untuk kebutuhan online maupun offline,” ujarnya.
Promo Akulaku PayLater di Transmart mulai berlaku sejak Februari 2026 dan dapat dinikmati di seluruh gerai Transmart di Indonesia.(mcr10/jpnn)
Akulaku PayLater konsisten memperluas layanan pembiayaan digitalnya dengan menghadirkan metode pembiayaan tersebut di seluruh gerai Transmart Indonesia.
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Resmi Hadir, ONELIFE+ Integrated Health Center Usung Pendekatan Kesehatan Holistik
- Sambut Ramadan Dengan BliBli Double Day 2.2, Banjir Promo
- Airasia Rewards & Zu Kolaborasi Perluas Poin Belanja ke Produk Perjalanan
- Watsons 1.1 New Year New Me, Banjir Promo Belanja di Awal Tahun
- Top Up Game Lebih Cepat di Onkiostore, Proses Secepat Kilat dan Banyak Promonya Lho!
- Banjir Promo HUT ke-130 BRI, Diskon hingga Suku Bunga KPR Spesial