Perluas Jangkauan, Pelita Air Datangkan Airbus A320 sebagai Armada ke-14

jpnn.com, JAKARTA - Pelita Air kembali menunjukkan komitmennya dalam mempersatukan nusantara dengan mendatangkan satu unit pesawat Airbus A320 berkode registrasi PK-PWO.

Kehadiran pesawat ke-14 ini dirancang untuk menunjang operasional penerbangan menuju 17 kota tujuan unggulan saat ini, yaitu Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Lombok, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Kendari, Ambon, dan Sorong.

Direktur Utama Pelita Air Dendy Kurniawan menyampaikan penambahan pesawat ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia yang terus meningkat.

Langkah ini juga mempertegas posisi Pelita Air sebagai maskapai yang konsisten menghadirkan penerbangan yang aman, nyaman, dan tepat waktu.

“Penambahan armada ini adalah wujud nyata dari komitmen kami dalam mendukung konektivitas udara antarwilayah," ujar Dendy.

Menurut Dendy, dengan jumlah pesawat yang terus bertambah, pihaknya optimistis dapat memberikan layanan yang lebih luas dan andal bagi pelanggan.

Selain memperbesar kapasitas layanan, pertumbuhan armada ini juga mendorong efisiensi operasional dan pengembangan rute.

Salah satu ekspansi strategis yang tengah disiapkan adalah pembukaan rute internasional Jakarta–Singapura–Jakarta pada 18 Agustus 2025 sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan internasional dan menjawab kebutuhan pasar.