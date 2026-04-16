Perluas Jangkauan, Sika Hadirkan Pro Center Kelima di Kelapa Gading

Peresmian Sika Pro Center Kelapa Gading, Rabu (15/4). Foto: dok Sika Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Sika Indonesia kembali memperluas jaringan distribusi dan layanannya dengan meresmikan Sika Pro Center Kelapa Gading, Jakarta Utara yang menjadi outlet kelima di Indonesia. 

General Manager Sika Indonesia, Eddy Sutanto menyampaikan bahwa kehadiran Sika Pro Center Kelapa Gading tidak hanya memperkuat posisi Sika di industri konstruksi.

Namun, juga menghadirkan pendekatan baru dalam memenuhi kebutuhan para profesional melalui konsep layanan yang lebih terintegrasi. 

Mengusung konsep one-stop solution, Sika Pro Center dirancang sebagai pusat yang menggabungkan penjualan produk, layanan konsultasi teknis, hingga pelatihan aplikasi dalam satu tempat. 

“Kami ingin menghadirkan pengalaman yang berbeda, di mana pelanggan tidak hanya mendapatkan produk, tetapi juga solusi dan pemahaman yang tepat dalam penggunaannya,” ujar Eddy saat peresmian Sika Pro Center Kelapa Gading, Rabu (15/4).

Sika Pro Center menghadirkan berbagai lini produk unggulan yang dirancang untuk kebutuhan konstruksi modern. 

Eddy menyebut mulai dari waterproofing untuk perlindungan bangunan dari kebocoran, flooring untuk sistem lantai industri, roofing untuk solusi atap, hingga perekat dan pelapis khusus tersedia dalam satu lokasi.

Keunggulan utama dari Sika Pro Center terletak pada pendekatan solusi yang menyeluruh. 

