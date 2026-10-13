Perluas Jangkauan, SMPlus Akuisisi 5 Data Center Milik Princeton Digital Group

jpnn.com, JAKARTA - PT SMPlus Digital Investama menandatangani perjanjian definitif guna mengambil alih bisnis data center enterprise milik Princeton Digital Group (PDG) di Tanah Air.

Kesepakatan strategis ini mencakup pengambilalihan lima fasilitas data center operasional yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, serta Pekanbaru.

Aksi korporasi tersebut dirancang untuk memperkokoh sekaligus memperluas jaringan infrastruktur digital di tengah lonjakan konsumsi data, adopsi komputasi awan, dan digitalisasi korporasi.

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Penambahan lima aset baru ini praktis mengerek portofolio perusahaan hingga mampu mengoperasikan 31 fasilitas data center yang menjangkau 25 kota di Indonesia.

President Director & Group CEO SM+ Holdings Herson Suindah mengungkapkan akuisisi ini menjadi tonggak dalam membangun platform infrastruktur digital nasional terdepan.

Penggabungan fasilitas baru ke dalam ekosistem perusahaan diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan sekaligus menghadirkan infrastruktur digital yang tangguh dan mudah ditingkatkan skalanya.

Herson menyatakan penambahan fasilitasi ini akan memperkuat kemampuan dalam melayani pelanggan seiring komitmen untuk terus mendukung ekonomi digital Indonesia.

"Dengan bertambahnya lima fasilitas di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Pekanbaru, kami memperluas jangkauan nasional," kata Herson di Jakarta, baru-baru ini.