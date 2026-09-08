Perluas Jaringan Bisnis, Radisson Hotel Group Garap Bloom Hotel Bali Ungasan
jpnn.com, BALI - Radisson Hotel Group memperluas portofolio hospitality-nya di Bali melalui penandatanganan Bloom Hotel Bali Ungasan, a member of Radisson Individuals.
Hotel dengan 145 kamar ini ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2029, memperkuat posisi grup tersebut di kawasan Bali Selatan yang terus berkembang sebagai destinasi leisure dan lifestyle.
Bloom Hotel Bali Ungasan akan terdiri atas dua bangunan empat lantai yang mengelilingi kolam renang utama.
Dari total 145 kamar yang disiapkan, sebanyak 22 di antaranya merupakan suite. Konsep hotel dirancang tidak hanya mengandalkan akomodasi.
Radisson menempatkan unsur kuliner, wellness, rekreasi, dan relaksasi sebagai bagian dari pengalaman menginap.
Fasilitas yang disiapkan mencakup restoran all-day dining dengan teras outdoor, speakeasy bar, pool bar, spa, gym, ruang yoga, serta kolam renang utama.
Dengan komposisi tersebut, Bloom Hotel Bali Ungasan diarahkan untuk menjangkau wisatawan dengan karakter yang beragam, mulai dari pasangan dan keluarga hingga wisatawan internasional yang menjadikan Bali Selatan sebagai bagian dari perjalanan mereka.
Bloom Hotel Bali Ungasan akan berada sekitar satu jam perjalanan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Bloom Hotel Bali Ungasan akan berada sekitar satu jam perjalanan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
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