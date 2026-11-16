Perluas Jaringan Distribusi, Simbadda Hadirkan Select Store di Lima Lokasi

jpnn.com, JAKARTA - Brand elektronik Simbadda memperluas jaringan distribusinya melalui pembukaan Select Store di Hypermart Puri Indah, Jakarta.

Kehadiran gerai tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar dan memudahkan konsumen mendapatkan produk audio.

Select Store merupakan salah satu kanal ritel modern Simbadda yang kini telah hadir di lima gerai Hypermart. Selain di Puri Indah, produk Simbadda juga tersedia di Hypermart Daan Mogot, Cikarang, Supermall Karawaci, dan Citra Raya.

Head of Commercial Strategy & Marketing Simbadda Christy Gabriella, mengatakan kolaborasi dengan Hypermart menjadi langkah strategis perusahaan untuk menjangkau lebih banyak konsumen.

"Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat menjangkau lebih banyak masyarakat serta menghadirkan pilihan produk audio yang dapat mendukung kebutuhan hiburan sehari-hari,” ujar Christy, dalam keterangannya, Senin (16/11).

Melalui kerja sama tersebut, konsumen dapat melihat dan mencoba langsung berbagai produk audio Simbadda, sekaligus mengenali fitur yang ditawarkan sebelum menentukan pilihan.

Store General Manager Hypermart Puri Indah, Nurus Sa’adah, menyambut positif kolaborasi tersebut karena dapat menambah pilihan produk elektronik bagi pelanggan Hypermart.

Salah satu produk unggulan yang ditawarkan adalah CST 906N+ Otus Bass. Produk soundbar yang dilengkapi dual subwoofer ini dirancang untuk menghadirkan suara bass yang lebih dalam dan pengalaman audio yang imersif.