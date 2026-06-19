Perluas Jaringan, GAC Aion Dirikan Dealer Baru di Jakarta Pusat

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - GAC Indonesia bersama PT Juntu Technology Indonesia meresmikan dealer GAC Aion KS Tubun yang berlokasi di Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat (19/6).

Dealer baru itu menjadi bagian dari strategi ekspansi kendaraan listrik GAC Indonesia yang terus berkembang di berbagai kota besar sekaligus mempertegas komitmennya dalam menyediakan layanan 3S (Sales, Service, Spare Part).

Kehadiran dealer itu menunjukkan semakin besarnya kepercayaan investor dan pelaku industri otomotif terhadap prospek pertumbuhan pasar kendaraan listrik Indonesia.

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CEO GAC Indonesia, Andry Ciu mengungkapkan peresmian dealer ini merupakan bagian dari komitmennya untuk terus memperluas jaringan layanan dan menghadirkan akses yang lebih dekat bagi konsumen di berbagai wilayah Indonesia.

"Kami optimistis dengan dukungan jaringan dealer yang semakin kuat, GAC dapat berkontribusi lebih besar dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik dan pengembangan ekosistem mobilitas berkelanjutan di Tanah Air," ujar Andry Ciu kepada awak media di Jakarta Pusat.

Dealer itu dirancang untuk memberikan pelayanan yang nyaman dan komprehensif.

Fasilitas itu mencakup layanan penjualan kendaraan, perawatan berkala, layanan purnajual, hingga ketersediaan suku cadang asli untuk memastikan kepuasan pelanggan dalam jangka panjang.

GAC AION KS Tubun dilengkapi dengan fasilitas pengisian daya cepat (fast charging) 24 jam hasil kerja sama dengan Starvo.