Perluas Jaringan Nasional, InfraNexia & XLSmart Perkuat Kolaborasi Infrastruktur

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Infrastruktur Indonesia (InfraNexia) dan PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) berkolaborasi dalam penguatan infrastruktur konektivitas nasional melalui pemanfaatan layanan Wavenexia dan Metronexia di sejumlah koridor strategis Indonesia.

Kolaborasi tersebut diperkuat melalui penandatanganan Berita Acara Kesepakatan (BAK) dalam rangkaian Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2026 di Bali, (27/8).

Kesepakatan mencerminkan penguatan sinergi kedua perusahaan dalam menjawab kebutuhan kapasitas jaringan yang terus berkembang sekaligus mendukung ekspansi layanan secara lebih efisien di berbagai wilayah.

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Kesepakatan ini mencakup penguatan konektivitas dan peningkatan kapasitas jaringan pada sejumlah koridor di Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Sumatra.

Ruang lingkup kerja sama antara lain meliputi penyediaan konektivitas berkapasitas tinggi melalui Wavenexia, peningkatan bandwidth pada jaringan yang telah berjalan, serta pemanfaatan layanan Metronexia untuk mendukung konektivitas antarlokasi di beberapa wilayah operasional XLSMART.

Sinergi InfraNexia dan XLSMART juga membuka ruang pengembangan kerja sama yang lebih luas melalui pemanfaatan infrastruktur pasif, termasuk tiang dan duct, untuk mendukung pengembangan jaringan.

Pemanfaatan infrastruktur secara bersama diharapkan dapat meningkatkan produktivitas aset, mendorong efisiensi investasi, serta mempercepat perluasan dan pengembangan jaringan di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Commercial InfraNexia, Syaiful Rahim Soenaria mengatakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari komitmen InfraNexia dalam menghadirkan infrastruktur yang mampu mendukung pertumbuhan kebutuhan konektivitas pelanggan secara berkelanjutan.