Perluas Karier Bermusik, Atta Rumnan Duet dengan Rossa di Sabah
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi muda asal Malaysia, Atta Rumnan, makin menunjukkan perkembangan positif dalam perjalanan kariernya di industri musik regional.
Setelah tampil di festival musik Remember Fest di Jakarta, Atta mendapat kesempatan istimewa untuk berduet dengan penyanyi Indonesia, Rossa, dalam sebuah acara eksklusif di Sabah, Malaysia.
Pada usia 19 tahun, Atta mencatatkan pencapaian dengan menjadi satu-satunya penyanyi asal Malaysia yang tampil di Remember Fest.
Festival tersebut menghadirkan sejumlah musisi ternama Indonesia, di antaranya Padi Reborn, Dewa 19, Rossa, Aldi Taher, Ada Band, Tulus, Hindia, Mahalini, dan Sal Priadi.
Penampilan di festival tersebut menjadi pengalaman penting bagi Atta karena memberinya kesempatan untuk berbagi panggung dengan musisi lintas generasi.
Selain memperkenalkan kemampuannya kepada penikmat musik Indonesia, keikutsertaannya juga menjadi langkah awal untuk memperluas karier di pasar musik regional.
Kesempatan lain datang ketika Atta bertemu langsung dengan Rossa di sela-sela kegiatan Remember Fest. Dalam pertemuan tersebut, Rossa memberikan undangan khusus kepada Atta untuk tampil sekaligus berduet dengannya dalam sebuah acara di Sabah.
Atta kemudian bertolak dari Jakarta menuju Kuala Lumpur sebelum melanjutkan perjalanan ke Sabah untuk memenuhi undangan tersebut.
Penyanyi Malaysia, Atta Rumnan berkesempatan berduet dengan Rossa setelah tampil di Remember Fest Jakarta.
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