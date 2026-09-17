Perluas Karier Internasional ke RI, KG Crown Rilis Single Debut Shut Up I'm in Paris

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Penyanyi, sekaligus penulis lagu, dan gitaris asal Amerika Serikat KG Crown memilih Indonesia sebagai salah satu destinasi internasional pertamanya untuk memperluas kariernya sekaligus memperkenalkan karyanya kepada para penikmat musik.

Kunjungan KG ke Jakarta itu berlangsung menjelang perilisan single debut berjudul 'Shut Up I'm in Paris' yang dilakukan pada November 2026 mendatang, disusul oleh single kedua pada awal 2027.

Sebagai seorang Fender Artist, KG Crown memperkenalkan dirinya sebagai artis pop-rock dan singer-songwriter, dengan gitar, dan permainan instrumen secara live sebagai bagian penting dari identitas musiknya.

Sejak kecil, KG Crown telah memainkan lima instrumen dan bermusik bersama saudara-saudaranya.

Latar belakang tersebut membentuk pendekatan musiknya yang memadukan penulisan lagu pop dengan karakter rock yang kuat pada gitar, sekaligus menempatkan kemampuan bermusik dan penampilan live sebagai bagian penting dari karyanya.

KG Crown menulis lagu-lagunya sendiri dan terlibat erat dalam proses kreatif pengembangan musiknya.

Untuk penampilan live, perempuan 19 tahun itu lebih menyukai format full band yang menampilkan gitar, bass, dan drum secara langsung.

"Saya selalu menyukai proses membuat musik, mulai dari menulis lagu, menentukan instrumen, hingga mencari tahu bagaimana semuanya bisa menyatu," ujar KG Crown di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/9).