jpnn.com, LONDON - Pemerintah Indonesia dan Inggris terus mendorong pengembangan kerja sama ekonomi bilateral, salah satunya melalui kerangka Economic Growth Partnership (EGP) yang telah ditandatangani kedua negara pada Januari 2026 lalu.

EGP menjadi platform strategis untuk memperkuat kolaborasi di berbagai sektor prioritas, meliputi perdagangan, investasi, energi, ekonomi digital, hingga pengembangan industri.

Melalui kerangka tersebut, kedua negara berupaya mengidentifikasi peluang konkret guna meningkatkan arus perdagangan dan investasi, memperkuat kemitraan sektor swasta, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto saat bertemu dengan Parliamentary Under-Secretary of State for Indo-Pacific, Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), The Rt Hon Baroness Winterton of Doncaster DBE, di London, Inggris, Senin (23/11/2026).

Sejalan dengan penguatan kerja sama tersebut, Indonesia memandang pembentukan sebuah perjanjian perdagangan yang komprehensif dapat menjadi instrumen jangka panjang untuk menginstitusionalisasikan serta memperluas kolaborasi yang telah dirintis melalui EGP.

Langkah ini dinilai penting guna memberikan kepastian akses pasar bagi pelaku usaha kedua negara.

Hubungan ekonomi Indonesia dan Inggris sendiri menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.

Sepanjang 2025, total perdagangan kedua negara tercatat mencapai USD2,66 miliar dengan surplus bagi Indonesia sebesar USD551 juta. Sementara pada periode Januari–September 2026, total perdagangan kembali meningkat 3,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi USD2,03 miliar.

Dari sisi penanaman modal, realisasi investasi Inggris di Indonesia hingga Triwulan III 2026 telah menembus USD855,7 juta.