Perluas Layanan Digital Kepada Masyarakat, BTN & Jatelindo Jalin Kerja Sama
jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) dan PT Jatelindo Jati Utama pada Sabtu (15/11) berkolaborasi untuk memperkuat layanan transaksi digital bagi masyarakat Indonesia.
Digital Banking Sales Division Head BTN Utaminingsih menjelaskan melalui kemitraan ini, kedua perusahaan berkomitmen menghadirkan layanan perbankan yang lebih mudah, cepat, dan dapat diakses secara luas melalui jaringan mitra outlet Jatelindo di seluruh Indonesia.
Kerja sama tersebut berfokus pada integrasi layanan digital BTN dengan ekosistem pembayaran dan transaksi milik PT Jatelindo.
BTN juga dapat menyediakan serangkaian layanan perbankan yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh berbagai mitra Jatelindo, sehingga transaksi finansial dapat dilakukan lebih praktis.
“Kolaborasi ini merupakan langkah nyata BTN untuk memperluas jangkauan layanan digital di Indonesia. Integrasi ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan fee-based income bagi kedua belah pihak,” ujar Utaminingsih.
Melalui kerja sama tersebut, masyarakat akan merasakan manfaat berupa kemudahan melakukan berbagai transaksi digital perbankan, termasuk pembayaran, transfer, top-up, serta layanan keuangan lainnya, secara langsung di seluruh mitra outlet Jatelindo.
“Dengan kemitraan ini, masyarakat juga dapat mengakses layanan digital BTN di berbagai wilayah, termasuk yang belum memiliki akses perbankan memadai,” kata Utaminingsih.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
