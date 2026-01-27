Perluas Layanan Global, BKI Kunjungi Otoritas Maritim China

jpnn.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) melakukan kunjungan ke Maritime Safety Administration of the People's Republic of China, sebagai bagian dari rencana pembukaan layanan BKI di China.

Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto, hadir dalam kunjungan tersebut bersama delegasi dari BKI.

Benny menjelaskan kunjungan ini bertujuan memperkuat kerja sama di bidang survei dan sertifikasi kapal serta meningkatkan dukungan bagi pengguna jasa BKI yang beroperasi di pasar internasional.

Kunjungan ini membahas persiapan pembukaan unit layanan BKI di China, termasuk peluang kerja sama dalam penyelenggaraan layanan klasifikasi dan penguatan dukungan terhadap keselamatan maritim.

"Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi BKI untuk memperluas jangkauan layanan serta mendekatkan dukungan teknis kepada pelanggan di kawasan Asia dan pasar global," ujar Benny.

Pembukaan layanan di China diharapkan memperkuat peran BKI dalam mendukung keselamatan maritim sekaligus meningkatkan kualitas dan kemudahan akses layanan bagi pengguna jasa internasional.

Kehadiran BKI di pusat aktivitas maritim global penting untuk memastikan layanan yang responsif dan sesuai kebutuhan industri.

Langkah ekspansi ini menegaskan komitmen BKI dalam meningkatkan kredibilitas dan daya saing di tingkat global, termasuk dalam proses menuju keanggotaan International Association of Classification Societies (IACS).