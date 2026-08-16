Perluas Layanan Kesehatan, Rumah Sehat Baznas Hadir di Jepara

jpnn.com, JEPARA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Baznas Kabupaten Jepara meresmikan Rumah Sehat Baznas (RSB) di kompleks Pondok Pesantren Balekambang, Jepara, Jawa Tengah, baru-baru ini.

Peresmian RSB tersebut menjadi upaya Baznas memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Kehadiran fasilitas ini juga menambah jumlah RSB Baznas yang beroperasi di Jawa Tengah menjadi lima.

Ketua Baznas Sodik Mudjahid mengatakan pembangunan RSB Balekambang merupakan upaya menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas.

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Fasilitas tersebut juga menjadi bentuk dukungan Baznas terhadap program pemerintah di bidang kesehatan.

"Dengan diresmikannya RSB di kompleks Pondok Pesantren Balekambang, Kabupaten Jepara, di Provinsi Jawa Tengah sudah ada lima rumah sehat yang beroperasi," kata Sodik.

Sodik mengatakan, RSB Balekambang telah beroperasi dengan menyediakan sejumlah layanan, seperti poli umum, poli gigi, kesehatan ibu dan anak, farmasi, laboratorium, serta ambulans.

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Dukungan Baznas untuk pembangunan fasilitas tersebut mencapai lebih dari Rp 2 miliar.

Secara nasional, Sodik menyebut Baznas telah memiliki 33 RSB yang beroperasi. Selain itu, terdapat lima RSB yang masih dalam proses pembangunan sehingga total terdapat 38 RSB.