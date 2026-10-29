Perluas Literasi Kepabeanan, Bea Cukai Edukasi Mahasiswa dari Berbagai Kampus

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai terus memperluas literasi kepabeanan dan cukai di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, melalui kunjungan edukatif, diskusi, dan pengenalan praktik kerja di lingkungan kepabeanan.

Sepanjang Oktober 2026, kegiatan edukasi dilaksanakan Bea Cukai Belawan, Bea Cukai Tanjung Emas, dan Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Bea Cukai Belawan menggelar edukasi melalui talkshow di Move Online Radio pada Selasa (6/10) dan kegiatan Campus Goes to Customs pada Rabu (7/10) yang diikuti 57 mahasiswa Institut Bisnis Informasi Teknologi dan Bisnis (IT&B).

Para mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai prosedur ekspor-impor sekaligus berkesempatan melihat aktivitas di Pelabuhan Belawan.

Sementara itu, Bea Cukai Tanjung Emas menerima kunjungan 28 mahasiswa Universitas Maritim AMNI Semarang pada Kamis (15/10).

Materi yang disampaikan mencakup tugas dan fungsi Bea Cukai, mekanisme ekspor-impor, ketentuan barang bawaan dari luar negeri, serta kewaspadaan terhadap penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai.

Di Jawa Timur, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I menerima kunjungan sekitar 120 peserta dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kamis (15/10) dan mahasiswa Universitas Negeri Semarang pada Selasa (27/10).

Selain mendapatkan pemaparan mengenai pengawasan kepabeanan dan cukai, peserta berkesempatan mengenal dukungan teknis pengawasan melalui peragaan unit anjing pelacak (K-9) dan mini laboratorium Bea Cukai.